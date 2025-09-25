Ponte sul Tanagro, dopo le prove di carico lavori fermi. L’ing. Lizio prevede la conclusione la prossima Primavera

Sono fermi dalla fine di luglio scorso i lavori per realizzare il nuovo ponte sul fiume Tanagro in località Caiazzano, tra Padula e Sassano. A Settembre sono state fatte delle prove di carico per valutare la tenuta dei pali di fondazione.
Il ponte, demolito in parte, è chiuso da quasi 4 anni. La realizzazione è a cura della Provincia di Salerno che ha incontrato molti ostacoli per la realizzazione del ponte lungo poco meno di 50 metri.
La mancata ripresa delle lavorazioni ha suscitato ancora una volta delusione, amarezza e forte malcontento nei cittadini residenti e in quanti utilizzavano l’arteria per spostarsi quotidianamente. La chiusura del ponte Caiazzano sta provocando grossi problemi alla mobilità e sta penalizzando le attività economiche.
Per cercare di capire cosa blocca ancora una volta i lavori e se è possibile fare una previsione sull’ultimazione dei lavori abbiamo invitato in diretta l’ingegnere Michele Lizio, dirigente del settore viabilità della Provincia di Salerno.
Ascolta
Michele Lizio sui lavori al Ponte sul Tanagro
