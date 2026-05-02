Ponte Primo Maggio, tutto esaurito in quasi tutte le strutture ricettive di Salerno. Il punto con Antonio Ilardi

Il ponte del Primo Maggio rappresenta uno dei primi veri banchi di prova della stagione turistica. Bene anche a Salerno e provincia con strutture ricettive quasi tutte piene. Si è registrata anche una forte crescita delle prenotazioni last minute, che secondo alcune fonti, nel mese di aprile sono aumentate del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025, segno di una maggiore propensione ai viaggi last minute.
Per chi ha scelto di viaggiare in auto ha dovuto mettere in conto l’aumento del carburante, il diesel soprattutto con il pieno che costa oltre 23 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Con il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, abbiamo fatto un primo bilancio, facendo riferimento anche al calo drastico di passeggeri registrato a marzo, -41%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
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Antonio Ilardi su ponte primo maggio
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