Ponte di Caiazzano, entro fine anno termineranno i lavori. A Radio Alfa il presidente della Comunità Montana Esposito

Ponte sul Tanagro a Caiazzano. Incontro istituzionale a Padula.
Questa mattina presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano, a Padula, un incontro tra sindaci e vertici della Provincia, sullo stato dei lavori di rifacimento del Ponte Tanagro in località Caiazzano.
La vicenda del ponte sul fiume Tanagro in località Caiazzano, lungo la Strada Provinciale 51 tra i comuni di Padula e Sassano, è diventata uno dei casi infrastrutturali più discussi della provincia di Salerno. Ecco una ricostruzione cronologica. Nell’ottobre 2021, durante una campagna di controlli sui ponti provinciali, i tecnici incaricati dalla Provincia di Salerno individuarono gravi criticità strutturali, in particolare il cedimento di un pilastro centrale. Per motivi di sicurezza, il 29 ottobre 2021 fu disposta la chiusura totale al traffico del ponte. Il 25 luglio 2023 la Provincia consegnò ufficialmente il cantiere, annunciando che il ponte sarebbe stato demolito e ricostruito e indicando un tempo di esecuzione di circa sei mesi (175 giorni). Nel corso del 2024 e del 2025 il cantiere fu interessato da rallentamenti e sospensioni che alimentarono proteste da parte di residenti, commercianti e amministratori locali.
La vicenda è quindi diventata emblematica delle difficoltà nella realizzazione delle opere pubbliche: un’infrastruttura relativamente modesta (circa 46 metri di lunghezza) è rimasta inutilizzabile per anni, con pesanti ripercussioni sulla mobilità e sull’economia del Vallo di Diano.
Alla presenza del presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente, i sindaci hanno analizzato lo stato dei lavori facendosi portavoce di tutte le lamentele e le preoccupazioni del territorio. Presente anche il deputato regionale Corrado Matera. A coordinare l’incontro, il presidente della Comunità Montana, Vittorio Esposito, oggi nostro ospite in diretta
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Esposito su ponte Caiazzano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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