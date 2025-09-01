Ponte del Diavolo da simbolo identitario di Salerno a immagine di degrado

L’acquedotto medievale di Salerno, meglio noto come Ponte del Diavolo, da simbolo identitario e della storia della città, è diventato l’immagine dell’abbandono. Basta attraversare l’incrocio tra via Gonzaga e via Arce e guardare verso l’alto per rendersi conto dello stato di degrado della storica struttura.
Dopo una serie di interventi iniziali di pulizia sembrava che, con il Ponte del Diavolo l’amministrazione comunale avesse deciso di dare una svolta e di mettere a punto un piano di riqualificazione strutturale e di valorizzazione del bene. Invece così non è stato.
Non risulta, ad oggi, che siano stati messi in campo quegli investimenti che sarebbero necessari. Eppure, stando alla quantificazione che è stata fatta per l’Art bonus per un intervento che possa essere incisivo servono poco più di 630mila euro, fondi che il Comune non sembra essere intenzionato a spendere nonostante il ponte del del Diavolo sia considerato un monumento identitario della storia della città.
La questione è stata sollevata dal quotidiano “La Città di Salerno”. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il direttore Tommaso Siani.
