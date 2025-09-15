Pollica, malore in spiaggia, morto un 80enne di Cava de’ Tirreni

Una vacanza nel Cilento si è trasformata in tragedia per un uomo di 80 anni originario di Cava de’ Tirreni, colto da un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia ad Acciaroli, nel comune di Pollica.
L’anziano era in vacanza insieme a due amici quando, nel primo pomeriggio di oggi, si è accasciato sulla battigia. Immediata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Ascea, supportati dall’eliambulanza del 118.
Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Luigi Martino
