Pollica, finanziato il primo lotto della provinciale Celso – Casalvelino al centro di numerose denunce di Angelo Vassallo

Finanziato dalla Regione Campania, il progetto relativo al primo lotto dei lavori di completamento della Strada Provinciale Celso–Casalvelino (ex S.P. 443) per un importo complessivo di 3 milioni di euro.
L’intervento rappresenta un traguardo fondamentale per la mobilità del Cilento, migliorando la connessione tra le aree collinari e la fascia costiera del territorio comunale di Pollica.
La Strada Celso–Casalvelino è una strada di competenza provinciale, per la quale il Comune di Pollica si è fatto formalmente delegare dalla Provincia di Salerno alla predisposizione del progetto (come Unione dei Comuni Velini) e alla presentazione della richiesta di finanziamento alla Regione Campania. Un atto di responsabilità che ha consentito di riattivare un’infrastruttura rimasta per decenni incompiuta, restituendo operatività a un’arteria strategica per la viabilità e lo sviluppo locale.
La Strada Celso–Casalvelino è da anni una delle opere più emblematiche della storia amministrativa del Cilento. Fu Angelo Vassallo, allora sindaco di Pollica, a denunciare nel 2009 la mancata realizzazione dell’opera, dando origine al noto filone d’inchiesta sulle “Ghost Roads” – le strade fantasma appaltate ma mai completate, divenute simbolo di sprechi e cattiva gestione.
Nel corso delle indagini emerse un dato sconcertante: non fu mai rinvenuto neppure il progetto originario sulla base del quale erano stati appaltati i lavori. Quelle denunce hanno aperto la strada a un lungo percorso di verità, legalità e riscatto.
Oggi, a oltre quindici anni di distanza, l’opera che Vassallo indicava come fondamentale per la coesione del territorio diventa finalmente realtà.
Per il sindaco Stefano Pisani “questo risultato rappresenta un atto di giustizia e coerenza con la visione di Angelo Vassallo. La Strada Celso–Casalvelino non è solo un’opera pubblica: è il simbolo di un territorio che non si arrende, che continua a credere nella buona politica e nella collaborazione tra istituzioni. Dopo anni di lavoro e di attesa, possiamo dire che un sogno si realizza e una ferita storica si rimargina. È la prova che la serietà amministrativa e la fiducia reciproca tra enti possono restituire risultati concreti alle nostre comunità.
Il completamento della Strada Provinciale Celso–Casalvelino rappresenta molto più di un’infrastruttura: è un segno tangibile di rinascita per l’intero Cilento. Un collegamento che unirà le frazioni di Celso, Galdo e Casal Velino, migliorando accessibilità, sicurezza e qualità della vita dei cittadini. Un’opera coerente con la visione di “Pollica 2050 – Terra Futura”, dove memoria, legalità e sostenibilità si intrecciano per costruire un modello di sviluppo territoriale fondato su continuità, fiducia e futuro.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.