“Pollica è patrimonio dei cittadini di Angelo Vassallo”, a Radio Alfa il sindaco Stefano Pisani

Oggi ricorre il 15esimo anniversario dell’omicidio del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo.
Alle 19.00 la messa in suffragio nella chiesa di Acciaroli; alle 20.00 commemorazione e deposizione in mare della corona di allora all’Arena del Mare; alle 20.30 la consegna del premio Angelo Vassallo presso il Molo di Soprafflutto; alle 21.00 la proiezione di un video ricordo e lo spegnimento delle luci per un momento di silenzio.
In collegamento con Antonio Vuolo, il sindaco di Pollica Stefano Pisani
Ascolta
Stefano Pisani su Vassallo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
