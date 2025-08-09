Pollica, avvistata una foca monaca nelle acque di Acciaroli

09/08/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Emozione e meraviglia questa mattina nelle acque di Acciaroli, nel comune di Pollica, per l’avvistamento di una foca monaca, uno dei mammiferi marini più rari e minacciati al mondo. L’esemplare, che nuotava a poca distanza dalla riva, è stato notato e ripreso da Federica Pascale durante un’uscita in barca.

Secondo gli esperti, potrebbe trattarsi dello stesso individuo già osservato di recente in vari punti della costa campana: a Massa Lubrense, due volte a Capri, a Ischia, nell’area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta e al largo di Montecorice.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)

La foca monaca (Monachus monachus) conta oggi meno di mille esemplari in natura ed è considerata una specie a rischio estinzione. Per questo motivo, si raccomanda di rispettare alcune semplici regole in caso di incontro: non avvicinarsi, non inseguire l’animale e non disturbarlo.

Un evento che non solo regala un momento di rara bellezza a chi ha avuto la fortuna di assistervi, ma che rappresenta anche un segnale positivo sulla salute e la biodiversità del mare cilentano.

Ascolta
vuolo su foca monaca
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Antonio Vuolo

Giornalista pubblicista dal 2008, ho avuto la passione per il giornalismo sin da piccolo. Dalle radiocronache “inventate” sotto casa ai primi articoli il passo è stato breve. Quella passione diventa così un lavoro a 360 gradi con l’avvio di una collaborazione con “Il Mattino” e il debutto televisivo a “Set Tv” di Vallo della Lucania. Di recente, poi, il web con il “Giornale del Cilento” e la radio con la grande famiglia di Radio Alfa. Nel tempo libero mi piace fare sport, e viaggiare.

Lascia un Commento