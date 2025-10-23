Polla, truffa ai danni di una donna di 80 anni. Rubati mille euro e preziosi

23/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Ancora una volta una truffa agli anziani va a segno. E’ accaduto nel primo pomeriggio a Polla.

I malviventi con l’escamotage del nipote che ha bisogno di soldi si è fatta consegnare da una ottantenne circa mille euro e diversi preziosi. La donna ha consegnato i soldi a un finto direttore delle poste.

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione.

