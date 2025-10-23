Polla, truffa ai danni di una donna di 80 anni. Rubati mille euro e preziosi

Ancora una volta una truffa agli anziani va a segno. E’ accaduto nel primo pomeriggio a Polla.
I malviventi con l’escamotage del nipote che ha bisogno di soldi si è fatta consegnare da una ottantenne circa mille euro e diversi preziosi. La donna ha consegnato i soldi a un finto direttore delle poste.
Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.