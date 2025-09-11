Polla, donna in shock anafilattico salvata al Pronto Soccorso

Una donna di Buccino di circa 50 anni è andata in shock anafilattico dopo aver assunto in casa un medicinale.
Il pronto intervento del personale del 118 e poi il risolutivo intervento di personale del Pronto soccorso dell’ospedale di Polla e del reparto di Rianimazione ha fatto sì che la donna venisse salvata.
La prontezza dei soccorsi e la bravura del personale ha evitato un tragedia.
