Polla, donna in shock anafilattico salvata al Pronto Soccorso

11/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Una donna di Buccino di circa 50 anni è andata in shock anafilattico dopo aver assunto in casa un medicinale.

Il pronto intervento del personale del 118 e poi il risolutivo intervento di personale del Pronto soccorso dell’ospedale di Polla e del reparto di Rianimazione ha fatto sì che la donna venisse salvata.

La prontezza dei soccorsi e la bravura del personale ha evitato un tragedia.

AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

