Polla, da lunedì “Spazi Sonori” di Sergio Sorrentino: un itinerario d’ascolto che trasforma un paese in musica. Le interviste

Installazione sonora diffusa, sei composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo di Polla. “Un paese può diventare musica”: è da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino e promosso dal Museo Civico Insteia Polla e dal Comune di Polla, con il contributo del Ministero della Cultura.
Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma, dunque, Polla in un’esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano.
L’inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto alle ore 20.00 presso il Museo Civico Insteia Polla.
Ne abbiamo parlato con il compositore Sergio Sorrentino, con il Consigliere comunale Giovanni Corleto, con delega alla Cultura, ai Beni Culturali e al Centro Storico e con Maurizio D’Amico, già direttore del Museo Civico Insteia Polla.
Ascolta
Sorrentino, Corleto e D’Amico su Spazi sonori
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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