Polla città cardioprotetta, installati 7 defibrillatori telecontrollati. I dettagli dal sindaco Massimo Loviso

Sette defibrillatori automatici di ultima generazione, dotati di sistemi di telecontrollo, sono stati installati in altrettanti punti strategici del territorio comunale di Polla, che diventa così una città cardioprotetta. Il progetto del Comune punta a ridurre i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco e ad aumentare le possibilità di sopravvivenza in attesa dei soccorsi.
I dispositivi sono stati collocati presso il Centro polifunzionale Don Bosco, la Casa dell’Architettura, la sede della Polizia Locale in piazza Gerardo Ritorto, piazza Monsignor Antonio Forte, il campo sportivo, la Casa comunale e il Convento di Sant’Antonio.
Il sistema di telecontrollo consente di verificare da remoto il funzionamento delle apparecchiature, lo stato delle batterie e la scadenza degli elettrodi. La localizzazione è inoltre disponibile per il servizio di emergenza territoriale 118. Il progetto prevede ulteriori installazioni, anche attraverso la dotazione di defibrillatori portatili alle auto della Polizia Municipale. Per saperne di più questa mattina ne abbiamo parlato con il sindaco Massimo Loviso.
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Massimo Loviso su defibrillatori tele controllati
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