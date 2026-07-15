Polemiche su “Cilento Selvaggio”. Il punto di vista del noto zoologo, prof. Domenico Fulgione

Una montagna di polemiche sull’iniziativa “Cilento Selvaggio”, il Festival dei cacciatori nel Parco del Cilento.
Prese di posizione di associazioni ambientaliste, consiglieri regionali e altre persone delle istituzioni contro questo “sfregio” nei confronti dell’ambiente. Oggi abbiamo raccolto l’opinione del prof. Domenico Fulgione, zoologo e professore ordinario di Zoologia presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si occupa principalmente di:evoluzione delle specie animali; genetica delle popolazioni; biodiversità e conservazione della fauna; gestione di specie selvatiche, come cinghiali, lupi, lontre, lucertole e gechi.
Ecco la sua opinione, in diretta su Radio Alfa
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Fulgione su Cilento Selvaggio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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