Polemiche su “Cilento Selvaggio”. Il punto di vista del noto zoologo, prof. Domenico Fulgione

15/07/2026 Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
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Una montagna di polemiche sull’iniziativa “Cilento Selvaggio”, il Festival dei cacciatori nel Parco del Cilento.
Prese di posizione di associazioni ambientaliste, consiglieri regionali e altre persone delle istituzioni contro questo “sfregio” nei confronti dell’ambiente. Oggi abbiamo raccolto l’opinione del prof. Domenico Fulgione, zoologo e professore ordinario di Zoologia presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si occupa principalmente di:evoluzione delle specie animali; genetica delle popolazioni; biodiversità e conservazione della fauna; gestione di specie selvatiche, come cinghiali, lupi, lontre, lucertole e gechi.

Ecco la sua opinione, in diretta su Radio Alfa
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Fulgione su Cilento Selvaggio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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