Polemiche e tensioni a Salerno per le celebrazioni in memoria di Carlo Falvella. Il punto con La Città di Salerno

Una giornata, oggi 7 luglio, a Salerno caratterizzata dalla commemorazione dell’omicidio di Carlo Falvella, vicepresidente del Fronte universitario d’azione nazionale, avvenuto il 7 luglio del 1972. Celebrazioni però contestate dalla rete antifascista cittadina con l’Anpi in testa. Alle 16:30, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, si terrà la presentazione del volume “E me ne vanto. La storia di Carlo Falvella”, curato da Tony Fabrizio e pubblicato da Altaforte Edizioni, casa editrice considerata vicina a CasaPound. A seguire, alle 17, è previsto il presidio dell’Anpi a piazza Dante, sul Lungomare. Alle 18, poi, si terrà la deposizione di una corona al monumento dedicato a Falvella in via Velia e, successivamente, alle 20, è prevista una fiaccolata commemorativa.
A giudicare dalle polemiche e prese di posizione che hanno anticipato la giornata, si tratterà di una giornata delicatissima sul fronte della gestione dell’ordine pubblico che dovrà essere finalizzato soprattutto a non far mai entrare in contatto le due opposte fazioni. Per questo, saranno operativi più agenti di quanti erano stati previsti nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
Ascolta
Domenico Gramazio su commemorazione Falvella
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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