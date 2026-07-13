Pnrr, Federcepicostruzioni: “In Provincia di Salerno 2,13 miliardi di investimenti realmente localizzati. Spesa parametrica stimata oltre 1,24 miliardi”

13/07/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Ricalcolo prudenziale del Centro Studi: esclusi i programmi nazionali e i progetti pluriregionali non ripartibili. Applicando al portafoglio salernitano il tasso nazionale di avanzamento della spesa, pari al 58,4%, la spesa complessiva è stimata in circa 1,243 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo riferibile alla quota PNRR. Lombardi: «Ora occorre completare i cantieri e garantire pagamenti rapidi alle imprese».

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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