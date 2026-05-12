PNRR e costruzioni, fase di transizione delicata. Il punto con il Presidente di Argenta SOA, Giovanni Pelazzi.
Il settore delle costruzioni italiano si muove oggi lungo una linea sottile tra segnali di resilienza e nuove criticità, in un contesto che combina rallentamento ciclico, tensioni sui costi e una fase cruciale di attuazione del PNRR.
Lo dichiara Giovanni Pelazzi, Presidente di Argenta SOA, società organismo di attestazione che certifica le aziende per la partecipazione alle gare pubbliche.
“I dati più recenti dell’Istat mostrano- spiega Pelazzi- un quadro apparentemente stabile ma in realtà più complesso: a febbraio 2026 la produzione nelle costruzioni è cresciuta dello 0,5% su base mensile, ma resta in calo dell’1,1% nel confronto trimestrale, mentre su base annua si osserva una crescita moderata (+1,4% al netto degli effetti di calendario), segnale di una tenuta che però appare meno dinamica rispetto al passato recente. Allo stesso tempo, i prezzi alla produzione continuano a salire (+0,3% su base mensile e +1,3% su base annua per gli edifici), indicando che la pressione sui costi, legata in particolare a materiali e carburanti, non si è esaurita ma si sta progressivamente trasformando in un fattore strutturale per il settore, con prospettive orientate al rialzo anche per effetto delle tensioni geopolitiche”.
Anche dal lato della domanda emergono segnali divergenti: il comparto residenziale mostra ancora una certa vitalità, con un aumento nel quarto trimestre 2025 sia del numero di abitazioni (+4,5%) sia della superficie (+2,8%), mentre quello non residenziale registra una contrazione significativa (-12,4% congiunturale), confermando come il ciclo edilizio stia entrando in una fase di normalizzazione dopo gli anni di espansione sostenuti dagli incentivi. In questo momento il settore si trova in una fase di transizione molto delicata: i dati indicano una tenuta complessiva, ma sotto la superficie si stanno accumulando tensioni che riguardano soprattutto la sostenibilità economica dei cantieri. Ne abbiamo parlato in diretta con il Presidente di Argenta SOA, Giovanni Pelazzi
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pelazzi su costruzioni
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