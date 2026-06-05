Più risorse per l’emergenza-urgenza in sanità. Ne abbiamo parlato con il Segretario UIL Fpl Michele Viciconte.
La Uil Fp Campania chiede alla Regione Campania “un intervento deciso e strutturale per incrementare in maniera stabile il fondo destinato all’indennità di Pronto Soccorso, riconoscendo concretamente il ruolo e l’impegno quotidiano di tutto il personale impegnato nell’emergenza-urgenza”. Sindacato che ha incontrato il presidente della Regione Roberto Fico ed ha ribadito “la necessità di rafforzare le risorse dedicate, anche attraverso un aumento della componente stabile dei fondi contrattuali, così da garantire una crescita significativa del valore dell’indennità e l’estensione della platea dei beneficiari a tutta l’area dell’emergenza, compreso il personale del 118”. Una piattaforma con le proposte su come attuare misure che servano a contrastare la scarsa disponibilità ad operare all’interno dei Pronto soccorso è stata consegnata al dg della Direzione generale per la Tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale, Ugo Trama. Ne abbiamo parlato con diretta con il Segretario UIL Fpl Michele Viciconte
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Viciconte su sanità
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