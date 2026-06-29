Pisciotta, dal 1° luglio operativa una nuova postazione del 118 H24

29/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Importante potenziamento dei servizi di emergenza sanitaria per il territorio di Pisciotta. A partire dal 1° luglio entrerà infatti in funzione una nuova postazione del 118 attiva ventiquattro ore su ventiquattro in via Acquabianca, a Marina di Pisciotta.

Il presidio sarà dotato di un’ambulanza e consentirà di garantire interventi più rapidi ed efficienti sia ai residenti sia ai numerosi turisti presenti durante la stagione estiva. L’Amministrazione comunale ha definito l’attivazione del servizio un traguardo fondamentale per la sicurezza del territorio, destinato a migliorare la tempestività dei soccorsi.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

L’inaugurazione ufficiale della nuova sede è in programma il 30 giugno alle ore 11, alla presenza dei responsabili del servizio di emergenza sanitaria.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento