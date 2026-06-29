Pisciotta, dal 1° luglio operativa una nuova postazione del 118 H24

Importante potenziamento dei servizi di emergenza sanitaria per il territorio di Pisciotta. A partire dal 1° luglio entrerà infatti in funzione una nuova postazione del 118 attiva ventiquattro ore su ventiquattro in via Acquabianca, a Marina di Pisciotta.
Il presidio sarà dotato di un’ambulanza e consentirà di garantire interventi più rapidi ed efficienti sia ai residenti sia ai numerosi turisti presenti durante la stagione estiva. L’Amministrazione comunale ha definito l’attivazione del servizio un traguardo fondamentale per la sicurezza del territorio, destinato a migliorare la tempestività dei soccorsi.
L’inaugurazione ufficiale della nuova sede è in programma il 30 giugno alle ore 11, alla presenza dei responsabili del servizio di emergenza sanitaria.
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