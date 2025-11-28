Piscina Vitale a Salerno, urgono interventi. Si è allagato anche il vano caldaia. Il punto con Brigida Vicinanza (Il Mattino)

C’è sempre più preoccupazione a Salerno per le condizioni in cui versa la Piscina Vitale. Dopo le intense piogge degli ultimi giorni sono più evidenti le crepe nella struttura, insieme a infiltrazioni d’acqua e pezzi d’intonaco che si sono staccati facendo fuoriuscire i ferri d’armatura che appaiono arrugginiti.
Gli utenti della piscina chiedono che partano il prima possibile gli interventi di riqualificazione, del resto già previsti e finanziati, ma ora dovranno essere accelerati. La piscina viene utilizzata anche dalla squadra di pallanuoto Rari Nantes che dovrà traslocare altrove per le gare interne e gli allenamenti.
Intanto si sono allagati anche i locali della caldaia. Abbiamo fatto il punto della situazione con la collega del quotidiano Il Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
Brigida Vicinanza su piscina Vitale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
