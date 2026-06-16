Pioggia di fondi per Buccino: oltre 4 milioni per il recupero di aree dismesse

Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai Piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso, ottenendo un contributo pari a 4 milioni e 335 mila euro.
Con le risorse a disposizione, sarà possibile realizzare interventi di recupero e valorizzazione di aree e immobili attualmente sottoutilizzati, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e favorire nuove opportunità di crescita economica e sociale.
Nei prossimi giorni saranno illustrati nel dettaglio gli interventi previsti dal piano finanziato.
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