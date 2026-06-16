Pioggia di fondi per Buccino: oltre 4 milioni per il recupero di aree dismesse

16/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai Piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso, ottenendo un contributo pari a 4 milioni e 335 mila euro.

Con le risorse a disposizione, sarà possibile realizzare interventi di recupero e valorizzazione di aree e immobili attualmente sottoutilizzati, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e favorire nuove opportunità di crescita economica e sociale.

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Nei prossimi giorni saranno illustrati nel dettaglio gli interventi previsti dal piano finanziato.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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