Pienone nel weekend con le luci d’artista a Salerno, affari anche per bar e ristoranti. Il punto con Armando Pistolese (ACS)

Il fine settimana di bel tempo ha portato tantissimi visitatori a Salerno per ammirare le Luci d’Artista con gli inevitabili problemi di traffico. Sabato sera ma anche domenica strade del centro bloccate con automobilisti alla disperata ricerca di un parcheggio. Il consiglio è sempre quello di non arrivare in centro con l’auto.
Tra l’altro, già in mattinata, tanta gente ha affollato il lungomare e Corso Vittorio Emanuele. Molti visitatori sono arrivati non solo da tutta la provincia ma anche dalle vicine regioni. ottimi gli affari per bar e ristoranti.
Decisivo per la mobilità il potenziamento della metropolitana leggera, con corse aggiuntive per accompagnare i visitatori in centro da vari punti della città evitando di restare imbottigliati nel traffico. Per fare il punto sull’ultimo fine settimana dal punto di vista commerciale abbiamo sopitato in diretta Armando Pistolese, presidente dell’Associazione Commercianti Centro Salerno.
Ascolta
Armando Pistolese su luci d’artista
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.