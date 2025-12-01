Pienone nel weekend con le luci d’artista a Salerno, affari anche per bar e ristoranti. Il punto con Armando Pistolese (ACS)

01/12/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Il fine settimana di bel tempo ha portato tantissimi visitatori a Salerno per ammirare le Luci d’Artista con gli inevitabili problemi di traffico. Sabato sera ma anche domenica strade del centro bloccate con automobilisti alla disperata ricerca di un parcheggio. Il consiglio è sempre quello di non arrivare in centro con l’auto.

Tra l’altro, già in mattinata, tanta gente ha affollato il lungomare e Corso Vittorio Emanuele. Molti visitatori sono arrivati non solo da tutta la provincia ma anche dalle vicine regioni. ottimi gli affari per bar e ristoranti.

Decisivo per la mobilità il potenziamento della metropolitana leggera, con corse aggiuntive per accompagnare i visitatori in centro da vari punti della città evitando di restare imbottigliati nel traffico. Per fare il punto sull’ultimo fine settimana dal punto di vista commerciale abbiamo sopitato in diretta Armando Pistolese, presidente dell’Associazione Commercianti Centro Salerno.
Armando Pistolese su luci d’artista
AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

