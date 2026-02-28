Piccoli comuni e servizi carenti, a Mandia di Ascea Cittadinanzattiva interviene per ripristinare lo scuolabus. Il punto con la segretaria Marcarelli

28/02/2026
Quante volte parliamo di piccoli comuni e di aree interne dove lo spopolamento e l’isolamento hanno favorito, negli ultimi anni, problemi come la carenza di servizi e infrastrutture. Uffici postali che si sono ridotti drasticamente, sportelli bancari spesso assenti, ospedali lontani e scuole che chiudono, alunni costretti a viaggiare verso i comuni limitrofi. Se tutto va bene si può utilizzare lo scuolabus comunale o i bus di ditte private. Gli alunni della Frazione Mandia di Ascea non possono usufruire nemmeno del servizio di scuolabus per spostarsi verso le scuole del vicino comune di Ceraso più vicine rispetto a quelle del loro comune. Infatti devono essere accompagnati dai genitori.

La vicenda è stata denunciata da Cittadinanzattiva, associazione per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. Per parlare di questo caso è intervenuta in diretta la segretaria regionale di Cittadinanzattiva Campania, Carminuccia Marcarelli.
