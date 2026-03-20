Picco di Epatite A provocato dai molluschi. Assessora Zabatta a Radio Alfa: “Per il momento non consumate frutti mare crudi”

Preoccupa le autorità sanitarie il notevole incremento di Epatite A in Campania con “133 casi complessivi” dall’inizio dell’anno e “un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell’informazione ai cittadini”.
“Alla luce dell’andamento dei casi registrati dall’inizio dell’anno”, la Regione annuncia un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l’infezione.
L’intervento regionale coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica. Intanto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un’ordinanza urgente che vieta il consumo di frutti di mare crudi nei ristoranti e nei pubblici esercizi.
Questa mattina è intervenuta in diretta a Radio Alfa, l’assessora regionale Fiorella Zabatta.
“Stiamo rafforzando i controlli su tutta la filiera ma evitiamo di mangiare frutti di mare crudi”
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caso molluschi
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