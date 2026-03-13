Piazza Cavour a Salerno, Ok al progetto preliminare per ripristinare l’area. Il punto con La Città di Salerno

Al via la procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori di completamento e sistemazione di Piazza Cavour a Salerno, nei pressi del palazzo della Provincia, rimasta per lungo tempo un cantiere abbandonato dopo la mancata realizzazione dei box interrati.
La delibera varata dal commissario straordinario del Comune, Vincenzo Panico, ha dato l’ok al progetto preliminare in cui si definiscono “le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione”. Per i lavori di restyling di piazza Cavour è a disposizione, al momento, un milione di euro che arrivano dai fondi europei Prius.
Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su lavori piazza Cavour
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.