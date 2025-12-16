Piazza Alario rinasce con il Comune di Salerno, la Fondazione e la Banca Monte Pruno. Al via la riqualificazione

Al via le attività di riqualificazione di Piazza Alario, a Salerno. Il primo intervento riguarderà il restauro scientifico della storica fontana “Saliera”, ad opera del Centro Restauro Vassallo. Il progetto nasce da una sinergia tra pubblico e privato ed è interamente sostenuto e finanziato dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la BCC Monte Pruno e grazie alla volontà del Comune di Salerno.
Il progetto nasce dalla volontà di contribuire a migliorare il benessere della comunità dove opera l’istituto di credito cooperativo, migliorando, ancora di più, Piazza Alario in un luogo di incontro e di accoglienza, nel pieno rispetto del valore storico ed artistico del luogo. Si tratta di un esempio concreto di come la cooperazione istituzionale possa tradursi in azioni tangibili a beneficio della collettività.
All’avvio dei lavori erano presenti il Sindaco della Città di Salerno Vincenzo Napoli, gli Assessori Paola De Roberto e Claudio Tringali, i rappresentanti della Banca Monte Pruno e della Fondazione Monte Pruno, rispettivamente Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, e Antonio Mastrandrea, Responsabile Area Executive Banca Monte Pruno e Direttore della Fondazione Monte Pruno. Presente anche una rappresentanza della Sovrintendenza Territoriale competente.
La riqualificazione di Piazza Alario non rappresenta soltanto un’opera di recupero urbano, ma un gesto di attenzione autentica verso la Città capoluogo e i suoi cittadini. Un’azione che riflette la missione della BCC Monte Pruno e della sua Fondazione: essere presenza viva nei territori, promuovendo benessere, storia, bellezza e coesione sociale.
L’intervento si completerà con l’installazione di arredo urbano, il recupero di quello attualmente presente, la piantumazione di alcuni alberi, il potenziamento delle protezioni di sicurezza che delimitano l’area.
Il Presidente della Fondazione e della Banca Monte Pruno Michele Albanese, impossibilitato a partecipare per precedenti impegni istituzionali, ha voluto far giungere il suo pensiero, rimarcando la soddisfazione per aver portato a compimento questo step così importante e atteso: “Salerno è parte integrante del nostro cammino. È una città che ci ha sostenuto, che ha creduto nel nostro progetto cooperativo e sta contribuendo, in modo significativo, alla crescita della Banca. La riqualificazione di Piazza Alario è un segno concreto di riconoscenza, un gesto che nasce dal cuore e che guarda lontano, è attenzione al presente e responsabilità verso il futuro. Operiamo ogni giorno ispirandoci ai valori del nostro Statuto e della Carta dei Valori del Credito Cooperativo, convinti che lo sviluppo economico debba sempre andare di pari passo con quello morale, culturale e sociale delle comunità. La nostra Banca cresce solo se cresce il territorio che la ospita. Essere utili alla comunità è il senso più autentico del nostro esistere. Un grazie sentito all’Amministrazione Comunale ed, in particolare, al Sindaco Vincenzo Napoli per averci dato grande disponibilità e permesso che questa azione di liberalità verso la Città di Salerno si potesse concretizzare”.
“Quando pubblico e cooperazione – ha affermato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico – camminano insieme si possono realizzare opere importanti che danno un senso ancora più prezioso alla nostra azione. Oggi restituiamo, nel verso senso della parola, alla Città di Salerno, in un luogo simbolico, quello che la Città ogni giorno ci consegna. È il ruolo di una Banca locale, è il ruolo di chi crede nei valori della comunità e nella centralità delle persone. Siamo particolarmente orgogliosi di aver scritto questa pagina di storia al fianco del Comune di Salerno”.
Con questo intervento la Banca Monte Pruno e la Fondazione Monte Pruno confermano, ancora una volta, il ruolo di istituzioni cooperative radicate nei territori, capaci di trasformare i valori in azioni e le parole in opere concrete, al servizio delle comunità di riferimento.
