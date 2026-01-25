Il piatto di recupero per eccellenza. Il pane cotto, protagonista in tutte le tavole italiane anche se con singole ricette legate al territorio

Il piatto “re” del recupero.
Il Pan cotto, tra curiosità e storia, è da sempre considerato il piatto di recupero per eccellenza. Pochi piccoli gesti che “ridanno vita” al pane. Con ricette che hanno singole varianti territoriali ma conosciute in tutta Italia.
Ne abbiamo parlato con la chef, Carmela Baglivi
il pan cotto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
