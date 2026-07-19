Piante e fiori che aiutano la nostra salute. La portulaca

Ci sono piante e fiori che, oltre ad abbellire i nostri terrazzi o giardini, sono un elisir per la nostra salute.
Importante è saperli riconoscere. Tra di essi, la portulaca.
Una mini guida all’uso e ai benefici di questa pianta, con l’agronoma Rosa Pepe
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guida alla portulaca
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