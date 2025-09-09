Piano di rientro dal disavanzo sanitario, presentato ricorso della Regione Campania al TAR

La Regione Campania ha presentato il ricorso al TAR contro il Ministero della Salute che ha negato, alla regione, la fuoriuscita dal regime di piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Nel ricorso viene denunciata l’illegittimità del diniego, tenuto conto che la Campania è strutturalmente in equilibrio finanziario fin dal 2013 e, sul piano strettamente sanitario-assistenziale, ha ampiamente raggiunto i livelli di garanzia nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
“Ci auguriamo che il Tribunale Amministrativo faccia quello che non ha fatto il Ministero della Salute, cioè applichi la legge dello Stato anziché fare ritorsioni politiche assolutamente vergognose” questo il commento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca che questa mattina era al Ruggi d’Aragona di Salerno per il saluto d’insediamento del nuovo direttore generale Ciro Verdoliva, rimarcando che il presidente della Regione non c’entra nulla con le nomine al Ruggi.
