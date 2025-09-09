Piano di rientro dal disavanzo sanitario, presentato ricorso della Regione Campania al TAR

09/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

La Regione Campania ha presentato il ricorso al TAR contro il Ministero della Salute che ha negato, alla regione, la fuoriuscita dal regime di piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Nel ricorso viene denunciata l’illegittimità del diniego, tenuto conto che la Campania è strutturalmente in equilibrio finanziario fin dal 2013 e, sul piano strettamente sanitario-assistenziale, ha ampiamente raggiunto i livelli di garanzia nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione

“Ci auguriamo che il Tribunale Amministrativo faccia quello che non ha fatto il Ministero della Salute, cioè applichi la legge dello Stato anziché fare ritorsioni politiche assolutamente vergognose” questo il commento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca che questa mattina era al Ruggi d’Aragona di Salerno per il saluto d’insediamento del nuovo direttore generale Ciro Verdoliva, rimarcando che il presidente della Regione non c’entra nulla con le nomine al Ruggi.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento