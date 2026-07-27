Piaggine, operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico. La testimonianza del cittadino che lo ha scoperto

27/07/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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A Piaggine, oggi, le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale trovato, dieci giorni fa, in località Monte Vivo, località Terra della Noce.

A scoprirlo il cittadino Luigi Butrico mentre stava effettuando operazioni di pulizia del terren.

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Sul posto, Vito Sansone che ha raccolto la testimonianza dell’uomo 

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disinnesco bomba
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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