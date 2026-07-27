Piaggine, operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico. La testimonianza del cittadino che lo ha scoperto

A Piaggine, oggi, le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale trovato, dieci giorni fa, in località Monte Vivo, località Terra della Noce.
A scoprirlo il cittadino Luigi Butrico mentre stava effettuando operazioni di pulizia del terren.
Sul posto, Vito Sansone che ha raccolto la testimonianza dell’uomo
Ascolta
disinnesco bomba
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.