Peschereccio affonda al largo di Marina di Pisciotta, salvate tre persone in ipotermia

06/11/2025 Cronaca Nessun commento
Tre persone sono state tratte in salvo questa mattina dopo che un peschereccio è affondato al largo di Marina di Pisciotta, lungo la costa cilentana. I tre uomini, recuperati in mare in stato di ipotermia, sono stati soccorsi dagli uomini della Guardia costiera di Palinuro e trasferiti a terra, dove ad attenderli c’erano tre ambulanze del 118.

Le condizioni dei marinai sono giudicate preoccupanti ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’affondamento dell’imbarcazione e le eventuali cause dell’incidente.

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

