Peschereccio affonda al largo di Marina di Pisciotta, salvate tre persone in ipotermia

Tre persone sono state tratte in salvo questa mattina dopo che un peschereccio è affondato al largo di Marina di Pisciotta, lungo la costa cilentana. I tre uomini, recuperati in mare in stato di ipotermia, sono stati soccorsi dagli uomini della Guardia costiera di Palinuro e trasferiti a terra, dove ad attenderli c’erano tre ambulanze del 118.
Le condizioni dei marinai sono giudicate preoccupanti ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’affondamento dell’imbarcazione e le eventuali cause dell’incidente.
