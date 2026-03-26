Pescatori campani in crisi tra Epatite A e Caro Gasolio. Situazione e rassicurazioni con Maurizio Giordano (Confcooperative)

26/03/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

I numerosi casi di Epatite A che si sono registrati in Campania, 25 nella sola provincia di Salerno, sono stati causati dal consumo di frutti di mare crudi o non ben cotti che erano stati contaminati da un inquinamento avvenuto per sversamento di acque reflue, nelle scorse settimane, nel mare della provincia di Napoli.

Oltre all’aspetto sanitario preoccupano anche le conseguenze economiche. Nei ristoranti si registra un crollo dei consumi di frutti di mare e un drastico calo delle vendite pari a circa il 60% nelle pescherie.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

Questa mattina, abbiamo fatto il punto in diretta con Maurizio Giordano, responsabile Pesca di Confcooperative Campania e Salerno. Ci ha ricordato che il settore sta soffrendo anche per l’aumento del prezzo del gasolio.
Ascolta
Maurizio Giordano su crisi pesca
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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