Pescatori campani in crisi tra Epatite A e Caro Gasolio. Situazione e rassicurazioni con Maurizio Giordano (Confcooperative)

I numerosi casi di Epatite A che si sono registrati in Campania, 25 nella sola provincia di Salerno, sono stati causati dal consumo di frutti di mare crudi o non ben cotti che erano stati contaminati da un inquinamento avvenuto per sversamento di acque reflue, nelle scorse settimane, nel mare della provincia di Napoli.
Oltre all’aspetto sanitario preoccupano anche le conseguenze economiche. Nei ristoranti si registra un crollo dei consumi di frutti di mare e un drastico calo delle vendite pari a circa il 60% nelle pescherie.
Questa mattina, abbiamo fatto il punto in diretta con Maurizio Giordano, responsabile Pesca di Confcooperative Campania e Salerno. Ci ha ricordato che il settore sta soffrendo anche per l’aumento del prezzo del gasolio.
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Maurizio Giordano su crisi pesca
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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