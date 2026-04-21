Pertosa, cade dalla bici e si rompe la milza, 12enne salvato al “Curto” di Polla

21/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Un bambino di 12 anni, di Pertosa, è caduto dalla bicicletta nella giornata di ieri. All’inizio non accusava gravi dolori ma questa mattina di fronte ai dolori che sono emersi la madre ha deciso di portarlo al Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Qui subito si è capito che la situazione era grave in quanto si era rotto la milza.

E’ stato deciso per un intervento chirurgico immediato con il reparto di Rianimazione. Il lavoro di equipe dei vari reparti interessati: Chirurgia, personale della sala operatoria ha fatto sì che l’intervento, durato diverse ore, andasse a buon fine e salvasse la vita al giovane.

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AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

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