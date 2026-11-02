Per l’aeroporto di Salerno è il tempo della sfida. Il punto con Gianluca Petrone, Responsabile trasporto aereo Filt Cgil

Primo giorno superato per l’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento” dopo la chiusura di Capodichino e il trasferimento di parte dei voli – e viaggiatori – sullo scalo salernitano.
Nella sola giornata di ieri, dalle 7 alle 22, sono passati per il terminal salernitano 1.666 viaggiatori. Per la precisione 17 voli arrivati e 18 in partenza. Un aumento imponente dei movimenti in pista che non ha però comportato alcun problema. Non si sono registrati disagi nemmeno per gli imbarchi o la gestione dei bagagli. Questa mattina nel volo per Parigi, la nazionale francese di judo appena laureata campione d’Europa. Mercoledì, in rientro dal Portogallo dove giocherà la partita di Champions, è attesa la squadra del Napoli. Ne abbiamo parlato in diretta con Gianluca Petrone, lavoratore dello scalo salernitano e Responsabile trasporto aereo Filt Cgil
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Petrone su aeroporto
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