Per gli ospiti del centro di riabilitazione Villa dei Fiori a Nocera Inferiore sarà un Carnevale speciale martedì 17 febbraio

Sarà un Carnevale speciale quello che, martedì 17 febbraio, colorerà i volti e i cuori degli ospiti di Villa dei Fiori, presidio di riabilitazione a San Pantaleone di Nocera Inferiore.
Una mattinata di emozioni, sorrisi e partecipazione dedicata alle persone con disabilità, che ogni giorno trovano nella struttura un luogo di cura, accoglienza e dignità.
Dalle ore 9:30 alle 12:30, i locali della cappella di Villa dei Fiori si trasformeranno in uno spazio di festa e fantasia, con laboratori creativi, animazioni musicali e attività espressive su misura, pensate per rispondere alle diverse esigenze e capacità degli ospiti.
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere benessere, inclusione e condivisione, offrendo a ciascuno la possibilità di partecipare, esprimersi e sentirsi parte di una comunità viva e attenta.
«Il Carnevale è la festa della libertà e della gioia — spiegano le Assistenti Sociali Anisa Chaouch e Ylenia Maiorino, promotrici dell’iniziativa — ma qui a Villa dei Fiori diventa soprattutto una festa del cuore: un modo per ricordare che la felicità nasce anche dai gesti semplici, dallo stare insieme, dal donare un sorriso a chi ne ha più bisogno.»
La festa coinvolgerà tutto il personale educativo, medico e gli assistenti sociali, con la partecipazione anche degli ospiti del servizio semiresidenziale, per rendere ancora più ricco e inclusivo questo momento di festa collettiva.
Maschere, colori e musica saranno gli strumenti di una giornata che mette al centro l’essere umano, restituendo al Carnevale il suo significato più autentico: la gioia di sentirsi vivi, accolti e uguali nella diversità.
