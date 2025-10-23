Penne pistola sequestrate in casa di un 27enne salernitano

Sembravano penne per scrivere ma erano in realtà armi letali, le due penne-pistola, stile 007, trovate dai carabinieri a casa di uno spacciatore 27enne nel Salernitano durante una perquisizione.
Nell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, i carabinieri hanno trovato il tipico kit da rapinatore: un fucile a gas compresso calibro 4.5 mm con caricatore a nastro da 30 colpi e una pistola a salve semiautomatica, 5 proiettili veri e 47 munizioni a salve.
Ad attirare l’attenzione dei carabinieri è però una scatola rossa poggiata sul comodino contenente due penne metalliche e dal colore argento che scrivono benissimo. Le due penne, in realtà, sono armi da fuoco letali: la prima è calibro 22, l’altra è calibro 6,35 X 16SR. Le armi sono dotate di un meccanismo a molla pronto a scattare quando la testina viene tirata. Nel fusto c’è la camera per l’alloggio dei proiettili. Le micidiali penne-pistola sono state sequestrate.
Sequestrati anche 26,6 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri e per un bilancino di precisione.
Il 27enne è stato trasferito in carcere: dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e stupefacente.
