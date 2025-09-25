Pellezzano, tutto pronto per gli “Stati Generali del Cinema”. Anteprima stasera e, fino al 28, grandi attori e registi

25/09/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Tutto pronto a Pellezzano per gli “Stati Generali del Cinema” (e del Cine-turismo) che porteranno nel centro della Valle del’Irno, alcuni dei protagonisti del grande schermo italiano e internazionale. 

Si comincia questa sera, alle 19,45 al cinea teatro Charlot con la proiezione, in contemporanea mondiale, di Queen Rock Montreal, alla presenza del giornalista Luca Dondoni. 

Da domani al 28 settembre, nel suggestivo eremo dello Spirito Santo, incontri aperti al pubblico con grandi attori e registi. 

Il programma presentato in diretta a Radio Alfa, dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.  

stati generali cinema
