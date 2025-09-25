Pellezzano, tutto pronto per gli “Stati Generali del Cinema”. Anteprima stasera e, fino al 28, grandi attori e registi

Tutto pronto a Pellezzano per gli “Stati Generali del Cinema” (e del Cine-turismo) che porteranno nel centro della Valle del’Irno, alcuni dei protagonisti del grande schermo italiano e internazionale.
Si comincia questa sera, alle 19,45 al cinea teatro Charlot con la proiezione, in contemporanea mondiale, di Queen Rock Montreal, alla presenza del giornalista Luca Dondoni.
Da domani al 28 settembre, nel suggestivo eremo dello Spirito Santo, incontri aperti al pubblico con grandi attori e registi.
Il programma presentato in diretta a Radio Alfa, dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.
Ascolta
stati generali cinema
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.