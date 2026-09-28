Pellezzano, strangola la madre 85enne nel sonno e poi chiama i carabinieri

Ha ucciso la madre strangolandola e poi ha chiamato i carabinieri. E’ l’agghiacciante ricostruzione, che sta emergendo, di quanto accaduto questa notte in una casa di via Nicotera a Pellezzano dove un uomo di 53 anni, Antonio, ha soffocato nel sonno la madre, Maria, di 85 anni.
L’uomo è uscito di casa e ha aspettato per strada l’arrivo dei carabinieri ai quale avrebbe detto di non riuscire più a sopportare la situazione. Il 53enne che in casa viveva, oltre che con la madre anziana, con un fratello maggiore disabile, avrebbe organizzato tutto prima di compiere il gesto sapendo che sarebbe stato arrestato. Avrebbe preparato i soldi per il funerale della donna e messo da parte il necessario per chi dovrà occuparsi del fratello maggiore al suo posto. Sul posto, oltre ai carabinieri, la polizia municipale, il medico legale e il magistrato di turno. L’inchiesta è condotta dalla Procura di salerno guidata da Raffaele Cantone.
“La nostra comunità è stata sconvolta da una tragedia immane che ci lascia attoniti e profondamente addolorati – ha detto il sindaco di Pellezzano Morra in diretta a Radio Alfa. La morte di una madre in circostanze così drammatiche rappresenta una ferita dolorosissima non solo per la famiglia coinvolta, ma per l’intera città di Pellezzano. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini, desidero esprimere il più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a quanti sono colpiti da questo terribile lutto. Come amministrazione comunale abbiamo immediatamente attivato i servizi sociali del Comune, per garantire il necessario supporto alle persone coinvolte e affrontare le conseguenze di questo dramma che ha colpito l’intera comunità. Invito tutti a stringersi nel silenzio e nel rispetto del dolore. Oggi Pellezzano è una comunità ferita, unita nel dolore e nella vicinanza umana”
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strangola mamma
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