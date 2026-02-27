Pellezzano Racconti d’Estate e Giornata Mondiale del Made in Italy, le anticipazioni con Francesco Morra

Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e presidente di Anci Campania, oggi da Sanremo, dove è già presente da qualche giorno, in occasione del Festival, presenterà la sesta edizione di “Pellezzano Racconti d’estate”, progetto culturale promosso dal Comune. Non è solo un cartellone di eventi, ma un’occasione per far dialogare il territorio con il mondo della cultura nazionale.
Questa mattina, è stato nostro ospite in diretta, per parlare dell’evento ma anche della Giornata Mondiale del Made in Italy che il 15 Aprile sarà celebrata anche nel piccolo comune del salernitano. In evidenza ci saranno le eccellenze nell’ambito della cultura, della creatività, dell’identità e dell’economia. Si comincerà alle 10.00 presso il Centro Polifunzionale Giovani Più di Coperchia e si proseguirà fino a sera con uno spettacolo teatrale alle 20.45 al Cinema Teatro Charlot di Capezzano che vedrà protagonista l’attore e comico Massimo Bagnato. Gli altri ospiti: Simona Vanni, conduttrice Rai; Phil Mer, batterista pianista arrangiatore, componente dei Pooh; Miriam Candurro, attrice.
Ascolta il collegamento in diretta con Francesco Morra
Morra per eventi a Pellezzano
