Pellezzano pronta per gli Stati Generali del Cinema e del Cine-turismo dal 25 al 28 settembre. La diretta con il sindaco Morra
Pellezzano, città del Cinema. Dal 26 al 28 settembre, l’Eremo dello Spirito Santo e il Cinema Teatro Charlot ospitano gli Stati Generali del Cinema, con grandissimi ospiti del cinema italiano e internazionale.
Ma prima, il 25, in contemporanea mondiale, è prevista la proiezione del film “Queen, Rock Montreal”, già presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, con l’introduzione a cura del giornalista e conduttore radiotelevisivo Luca Dondoni e la presentazione della conduttrice Radio Rai Valeria Saggese.
A seguire, ci sarà una intensa tre giorni, caratterizzata da dialoghi e approfondimenti con illustri ospiti ed esperti del settore sul Cinema e Cine-turismo, il cui programma verrà svelato nei prossimi giorni.Il Laboratorio
E ancora, in occasione degli Stati Generali del Cinema, il Comune di Pellezzano, in collaborazione con Dlivemedia, promuove il Laboratorio di Storia del Cinema, a cura del dott. Pietro Ammaturo. Un percorso che ripercorre le origini della settima arte fino ai grandi classici internazionali, passando dal cinema muto al Neorealismo e al Melodramma italiano. Partecipazione gratuita per i primi 25 candidati che presenteranno domanda entro il 24 settembre.
Gli iscritti avranno la possibilità di:
• seguire il laboratorio;
• incontrare protagonisti come Sergio Rubini e Giovanni Esposito;
• ricevere un biglietto omaggio per la visione di un film al Cinema Teatro Charlot di Capezzano.
Per informazioni e iscrizioni: dlivemedia@gmail.com
Un’occasione speciale per vivere il cinema da vicino e scoprire come la settima arte continua a raccontare la nostra storia e le nostre emozioni.
Ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.
