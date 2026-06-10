Pedopornografia, otto arresti. Coinvolta anche la provincia di Salerno

Operazione contro la pedopornografia in tutta la Campania. Otto persone sono state arrestate dalla Polizia in flagranza del reato di detenzione di materiale pedopornografico.
Si tratta di persone di età compresa tra i 47 e i 70 anni, anche insospettabili, residenti nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta. Altre due persone, residenti nelle province di Caserta e Potenza, sono state denunciate.
L’operazione coordinata dalla Procura di Napoli, condotta sotto copertura all’interno di contesti criminali particolarmente chiusi e riservati, tra elevate misure di anonimato e sofisticate tecniche per eludere l’identificazione, ha portato ad individuare diverse piattaforme usate per il caricamento, la conservazione e la condivisione di migliaia di file illeciti.
Sono state ricostruite le identità digitali degli utilizzatori ed effettuati 11 decreti di perquisizione. Nelle abitazioni sono stati trovati i dispositivi informatici usati, in cui vi erano le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale pedopornografico. Un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, compresi contenuti raffiguranti gravissimi abusi ai danni di bambini, anche in tenerissima età.
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