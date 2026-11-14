Pedopornografia online, 6 arresti della Polizia Postale, uno in provincia di Salerno. Indagini in 9 regioni

14/11/2026 Cronaca Nessun commento
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Si è conclusa all’alba di oggi un’operazione della Polizia postale che ha portato all’arresto in flagranza di 6 persone per detenzione di ingente quantità di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altri 18 indagati, residenti in 9 regioni, a carico dei quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico.

Uno dei sei arresti è stato eseguito in provincia di Salerno. L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, è nata dall’analisi forense dei dispositivi sequestrati a due persone arrestate a Milano, lo scorso anno, per detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. Gli investigatori sono riusciti a mappare diversi gruppi Telegram e a rilevare la presenza di 24 utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico e nella produzione con vittime identificate per tre degli arrestati. Gli arrestati, di età compresa tra i 38 ei 58 anni, sono stati trovati in possesso di un’ingente quantità di materiale di sfruttamento minorile. Copioso il materiale informatico sequestrato durante le attività di perquisizione – superiore ai 3.000 file – tra immagini e video. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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