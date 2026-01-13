Paziente canta durante un intervento chirurgico, la testimonianza di Tommaso Pellegrino

Paziente canta Vasco durante un intervento chirurgico nella Breast Unit dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli.
“In sala operatoria può accadere qualcosa di straordinario” – lo racconto a Radio Alfa, Tommaso Pellegrino, il chirurgo che ha effettuato l’intervento, Dirigente Medico, già consigliere regionale e deputato.
Durante un intervento per l’asportazione di un tumore della mammella, una paziente ha iniziato a cantare.
“La musica nei luoghi di cura ha un potente effetto rasserenante: aiuta a ridurre l’ansia, aiuta a rilassarsi e crea un clima di fiducia. Anche grazie alla musica si può trasformare un momento complesso in un’esperienza più umana e condivisa.
Umanizzazione delle cure significa prendersi cura della malattia senza mai dimenticare la persona, le sue emozioni, la sua voce”
