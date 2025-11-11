Paura all’Arechi, il calciatore Villa perde conoscenza dopo uno scontro di gioco. E’ fuori pericolo

Paura ieri sera in campo all’Arechi durante Salernitana-Crotone. In uno scontro di gioco con Piovanello, al quarto minuto, il calciatore della Salernitana Villa è caduto a terra perdendo coscienza. Sono subito intervenuti i sanitari. Villa ha ripreso subito conoscenza, ma in campo è stata fatta entrare un’ambulanza per condurre il calciatore in ospedale per i necessari accertamenti.
E’ stato sottoposto a Tac che ha dato esito negativo. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie ha riportato un trauma cranico commotivo con una ferita alla bocca che è stata suturata con quattro punti. Villa è stato trattenuto in ospedale per precauzione. In campo è subentrato Coppolaro.
La partita si è conclusa sullo 0-0. La Salernitana bloccata dai calabresi rimane seconda in classifica a 27 punti ad una sola lunghezza dal Catania.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.