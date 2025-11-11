Paura all’Arechi, il calciatore Villa perde conoscenza dopo uno scontro di gioco. E’ fuori pericolo

Paura ieri sera in campo all’Arechi durante Salernitana-Crotone. In uno scontro di gioco con Piovanello, al quarto minuto, il calciatore della Salernitana Villa è caduto a terra perdendo coscienza. Sono subito intervenuti i sanitari. Villa ha ripreso subito conoscenza, ma in campo è stata fatta entrare un’ambulanza per condurre il calciatore in ospedale per i necessari accertamenti.

E’ stato sottoposto a Tac che ha dato esito negativo. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie ha riportato un trauma cranico commotivo con una ferita alla bocca che è stata suturata con quattro punti. Villa è stato trattenuto in ospedale per precauzione. In campo è subentrato Coppolaro.

La partita si è conclusa sullo 0-0. La Salernitana bloccata dai calabresi rimane seconda in classifica a 27 punti ad una sola lunghezza dal Catania. 

