Patto in Prefettura a Salerno per la prevenzione degli assalti criminali alle banche, il punto con Il Mattino di Salerno

E’ stato sottoscritto in Prefettura a Salerno il nuovo “Protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti”, insieme all’Associazione Bancaria Italiana sulla sicurezza anticrimine.
Tra le novità più rilevanti, il potenziamento dello scambio informativo tra banche e Forze di Polizia, oltre ad un rinnovato impegno nella prevenzione delle truffe digitali. Le banche si impegnano a comunicare eventuali criticità e movimenti sospetti, a mantenere sistemi di protezione efficaci e ad aumentare gli investimenti in sicurezza.
Un’attenzione particolare è rivolta alla protezione degli sportelli ATM, sempre più nel mirino di episodi criminosi. Abbiamo commentato l’iniziativa, questa mattina, con il collega del Mattino di Salerno, Nico Casale.
Nico Casale su intesa con le banche in Prefettura
