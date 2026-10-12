Patto di Amicizia del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, Alburni con Assisi

Una delegazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, guidata dal presidente Giuseppe Coccorullo e dal vicepresidente Carmelo Stanziola, è stata in visita ad Assisi per promuovere un Patto di Amicizia tra le due comunità. Un’intesa nata per unire il Cilento e l’Umbria nel segno del turismo sostenibile, della valorizzazione dei borghi e della tutela del patrimonio culturale e naturale.
Il presidente dell’ente Parco ha incontrato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il sindaco di Assisi Valter Stoppini, per avviare progetti condivisi di promozione territoriale.
Sui valori francescani e sul tema della tutela ambientale si è parlato durante l’incontro con il vescovo di Assisi Mons. Felice Accrocca. Nel segno di San Carlo Acutis la delegazione cilentana ha voluto fare omaggio al “santo dei giovani” al Santuario della Spogliazione, raccordando la devozione tra Assisi e Centola. Presente anche il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, mons. Vincenzo Calvosa che ha celebrato una messa, con la partecipazione dell’associazione Tantum Ergo Carlo Acutis e il coro di Foria di Centola.
L’obiettivo dichiarato dal Parco è di estendere l’intesa alla Diocesi di Milano per creare un unico itinerario nei luoghi di San Carlo Acutis.
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