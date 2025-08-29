“Case a un euro nelle aree interne”, la proposta di Patrizia Spinelli (Feneal Uil)

29/08/2025 Cronaca Nessun commento

Case a un euro. È la proposta della Feneal Uil per rilanciare i borghi del Cilento e delle aree interne del Salernitano, oggi segnati da spopolamento e abbandono.

L’idea, rilanciata dalla segretaria generale Patrizia Spinelli, è quella di adottare il modello già sperimentato a Sambuca di Sicilia e Zungoli, dove la vendita simbolica degli immobili ha favorito l’arrivo di nuove famiglie, imprese artigiane e attività turistiche.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Ne abbiamo parlato con Patrizia Spinelli.

Ascolta
Spinelli su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Notizie correlate

Lascia un Commento