“Case a un euro nelle aree interne”, la proposta di Patrizia Spinelli (Feneal Uil)

Case a un euro. È la proposta della Feneal Uil per rilanciare i borghi del Cilento e delle aree interne del Salernitano, oggi segnati da spopolamento e abbandono.
L’idea, rilanciata dalla segretaria generale Patrizia Spinelli, è quella di adottare il modello già sperimentato a Sambuca di Sicilia e Zungoli, dove la vendita simbolica degli immobili ha favorito l’arrivo di nuove famiglie, imprese artigiane e attività turistiche.
Ne abbiamo parlato con Patrizia Spinelli.
Spinelli su aree interne
