Patrimonio comunale a Salerno, sono 427 i morosi. Il punto con Andrea Pellegrino dopo l’intervista all’ex assessore Parlavecchia

Sono 427 i sggetti morosi nei confronti del Comune di Salerno per il mancato pagamento dei canoni per la locazione di immobili comunali. La vicenda è stata aperta da un accesso agli atti della consigliera comnale di Fratelli d’Italia, Ersilia Trotta.
Ulteriori dettagli emergono da una intervista dell’Ora della Sera all’ex assessore al Patrimonio, Nino Parlavecchia, evidenziando che l’inchiesta dura da 35 anni. Inoltre riapre il caso degli immobili del post sisma ’80. Abbiamo fatto il punto con il collega Andrea Pellegrino.
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Andrea Pellegrino su soggetti morosi verso il comune
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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