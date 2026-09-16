Patrimonio comunale a Salerno, sono 427 i morosi. Il punto con Andrea Pellegrino dopo l’intervista all’ex assessore Parlavecchia

16/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Sono 427 i sggetti morosi nei confronti del Comune di Salerno per il mancato pagamento dei canoni per la locazione di immobili comunali. La vicenda è stata aperta da un accesso agli atti della consigliera comnale di Fratelli d’Italia, Ersilia Trotta.

Ulteriori dettagli emergono da una intervista dell’Ora della Sera all’ex assessore al Patrimonio, Nino Parlavecchia, evidenziando che l’inchiesta dura da 35 anni. Inoltre riapre il caso degli immobili del post sisma ’80. Abbiamo fatto il punto con il collega Andrea Pellegrino.

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Andrea Pellegrino su soggetti morosi verso il comune
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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