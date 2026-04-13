Passi carrabili ovunque, la rivolta del Quartiere Irno a Salerno. Il punto con Gianluca Sollazzo (Il Mattino di Salerno)

Nella città di Salerno, nel quartiere Irno, la protesta è diventata quotidianità. Via Guercio è il simbolo di una trasformazione che i residenti definiscono ormai irreversibile: tratti interi di strada occupati da passi carrabili e relative aree di rispetto che, di fatto, riducono drasticamente gli spazi di sosta.
“Qui non si parcheggia più”, è la frase che si ripete tra i palazzi, mentre il numero delle concessioni continua a crescere. A raccogliere il malcontento è il comitato di quartiere guidato da Pietro Abate, che lancia un’accusa precisa: “Stanno concedendo troppi passi carrabili e i residenti non hanno più posti auto. Paghiamo circa 50 euro l’anno, ma è solo una possibilità teorica. Oggi è impossibile parcheggiare, tanto che molti evitano di usare l’auto”.
La richiesta è chiara: rivedere criteri e limiti delle autorizzazioni o, in alternativa, aumentare i costi per ridurre il numero delle concessioni. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su problema sosta a Salerno
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