Pasquale Sorrentino presenta il suo secondo libro “Nessun Dio è solo”. Guarda l’intervista

“A Polla, un paese adagiato tra colline e silenzi, due giovani sposi vengono trovati morti nella loro casa. Nessun segno di effrazione, nessuna violenza evidente. Solo un vuoto improvviso che scuote la comunità e riporta a galla paure mai del tutto sepolte. Tra i vicoli e le piazze riaffiora una leggenda antica: quella del Solitario di Polla, un signorotto del quindicesimo secolo che, accecato dall’invidia e dall’amore negato, si dice colpisse le coppie felici, trascinandole nelle acque oscure del fiume”.
È questo il cuore del nuovo libro di Pasquale Sorrentino, autore di Polla, che torna in libreria con “Nessun Dio è solo”. Dopo il successo di “Figli di un altro Dio”, riecco il tenente Eleonora Posca e il maresciallo Carmine Lupo alle prese con una nuova indagine.
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