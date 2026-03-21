Pasquale Sorrentino presenta il suo secondo libro “Nessun Dio è solo”. Guarda l’intervista

21/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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“A Polla, un paese adagiato tra colline e silenzi, due giovani sposi vengono trovati morti nella loro casa. Nessun segno di effrazione, nessuna violenza evidente. Solo un vuoto improvviso che scuote la comunità e riporta a galla paure mai del tutto sepolte. Tra i vicoli e le piazze riaffiora una leggenda antica: quella del Solitario di Polla, un signorotto del quindicesimo secolo che, accecato dall’invidia e dall’amore negato, si dice colpisse le coppie felici, trascinandole nelle acque oscure del fiume”.

È questo il cuore del nuovo libro di Pasquale Sorrentino, autore di Polla, che torna in libreria con “Nessun Dio è solo”. Dopo il successo di “Figli di un altro Dio”, riecco il tenente Eleonora Posca e il maresciallo Carmine Lupo alle prese con una nuova indagine.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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