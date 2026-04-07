Partiti questa mattina i lavori per la realizzazione della Ciclovia del Tanagro. La soddisfazione di Beniamino Curcio (Consorzio di Bonifica)

Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione della ciclovia del Tanagro pronta nel giro di un anno.
L’opera, la cui scheda progettuale è stata concretizzata nel 2020 e inserita dal Ministero dell’Ambiente nel programma “Parchi per il clima” con un contributo da 2,5 milioni di euro, vede insieme il Consorzio di Bonifica e il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
“Con questo progetto – ha detto questa mattina a Radio Alfa il presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano, Beniamino Curcio – valorizziamo i nostri fiumi che non sono solo una risorsa ma un plusvalore per il nostro territorio”,
Il primi itinerario, lungo 14 km, partirà dalla Foresta Regionale Cerreta-Cognole, area di massima tutela del Parco, e proseguirà lungo il Fiume Calore fino all’Area PIP di Buonabitacolo, deviando poi lungo il Torrente Peglio per raggiungere l’Oasi di Riofreddo. Da qui il percorso si svilupperà fino in prossimità del Ponte Cappuccini nel territorio di Sassano.
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consorzio di bonifica
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